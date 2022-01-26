МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 15 по 21 января составила 0,22%, с начала года потребительские цены выросли на 0,88%, сообщает Росстат. Цены на овощи в России продолжили рост

"За период с 15 по 21 января 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,22%, с начала января – 100,88%", — говорится в сообщении.

За период с 11 по 14 января была зафиксирована инфляция в 0,1%, а с 1 по 10 января она составила 0,56%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Исключением стали медикаменты — в этой категории за отчетный период Росстат не зафиксировал снижения цен.

Так, в группе наблюдаемых медикаментов подорожали: эргоферон — на 0,7%, отечественный анальгин (метамизол натрия) — на 0,5%, корвалол — на 0,6%, ренгалин, валидол — на 0,4%, комбинированные анальгетики — на 0,3%, левомеколь — на 0,2%, нимесулид, аллохол и поливитамины — на 0,1%.

Цены на бензин увеличились на 0,1%, на дизтопливо — на 0,4%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 2,4%; путевок в санатории — на 0,6%, в дома отдыха и пансионаты — на 0,5%. Также на 0,5% подорожало проживание в гостиницах с тремя звездами. Одновременно стоимость проживания в гостиницах с одной, двумя звездами и мотелях снизилась на 0,1-0,2%.

Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,2%, трамвае — на 0,1%.

Среди строительных материалов цены на обрезные доски снизились на 0,1%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты — на 0,4%.