ВАШИНГТОН, 26 янв — ПРАЙМ. США не удалось добиться значимого прогресса в устранении проблем с цепочками поставок, возникшей на фоне пандемии коронавируса, из-за чего нехватка полупроводников будет сохраняться до 2023 года, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

"В целом, мы не добились прогресса, и такие проблемы, как нехватка полупроводников, будут сохраняться довольно долго. На мой взгляд, они сохранятся и после 2023 года", — сказал Пауэлл на пресс-конференции, комментируя усилия нынешней администрации по восстановлению цепочек поставок.

Глава ФРС США добавил, что прогресс по другим аспектам проблемы с цепочками поставок ожидается во второй половине текущего года, однако полностью восстановить их до конца 2022 года не удастся.