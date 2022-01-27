Экономист НИУ ВШЭ Чернявский рассказал о "фискальном чуде" в России
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Центр развития ВШЭ в своем исследовании назвал результаты исполнения федерального бюджета за прошлый 2021 год как "фискальное чудо", пишет РБК.
В частности, бюджет РФ получил гораздо больше доходов, чем было планировано. Это произошло благодаря сильному росту ВВП и высокой инфляции.
Доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составили 25,3 трлн рублей, это на 35% больше, чем было запланировано в законе о бюджете от декабря 2020 года. Об этом пишет со ссылкой на данные Минфина экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский в обзоре "Фискальное чудо 2021 года". Такой рост экономист называет "сверхординарным".
Всего он выделяет пять факторов роста:
- более высокие темпы роста экономики страны по сравнению с изначально ожидавшимися;
- высокие мировые цены ан нефть;
- сокращение нормы сбережений домохозяйств по отношению к 2020 году;
- сокращение международной мобильности населения из-за пандемии;
- ускорение инфляции.
В частности, экономика РФ в 2021 году, по данным, озвученным президентом страны Владимиром Путиным, выросла примерно на 4,5%, тогда как при бюджетном планировании закладывался прогноз 3,3% роста.
https://1prime.ru/state_regulation/20220127/835901684.html