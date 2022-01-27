МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Центр развития ВШЭ в своем исследовании назвал результаты исполнения федерального бюджета за прошлый 2021 год как "фискальное чудо", пишет РБК.

В частности, бюджет РФ получил гораздо больше доходов, чем было планировано. Это произошло благодаря сильному росту ВВП и высокой инфляции.

Доходы федерального бюджета РФ в 2021 году составили 25,3 трлн рублей, это на 35% больше, чем было запланировано в законе о бюджете от декабря 2020 года. Об этом пишет со ссылкой на данные Минфина экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский в обзоре "Фискальное чудо 2021 года". Такой рост экономист называет "сверхординарным".

Всего он выделяет пять факторов роста:

более высокие темпы роста экономики страны по сравнению с изначально ожидавшимися;

высокие мировые цены ан нефть;

сокращение нормы сбережений домохозяйств по отношению к 2020 году;

сокращение международной мобильности населения из-за пандемии;

ускорение инфляции.

В частности, экономика РФ в 2021 году, по данным, озвученным президентом страны Владимиром Путиным, выросла примерно на 4,5%, тогда как при бюджетном планировании закладывался прогноз 3,3% роста.