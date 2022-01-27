МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. ФРС США уже не может использовать свои инструменты денежно-кредитной политики (ДКП) по классической схеме, прокомментировал для РИА Новости недавние решения финрегулятора директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики компании "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Это сулит скромные возможности Федрезерва по борьбе с инфляцией, полагает он. ФРС провела одно из самых важных заседаний за последние 18 месяцев

Несмотря на ужесточение риторики и ожидания скорого начала цикла повышения ставки, ФРС все равно сильно отстала от экономического цикла, полагает Брагин. Если вспомнить классическое представление о том, для чего нужны монетарные регуляторы, то основное – это контрциклическое регулирование: ослабление ДКП в периоды слабости экономики и ее ужесточение в периоды подъемов, напоминает он.

"Проблема в том, что значение ставки ФРС для экономики и рынков стало настолько серьезным, что это сильно ограничило ее в возможности свободно определять параметры ДКП. В результате сейчас мы видим, что ФРС, как и в прошлый раз, начнет повышать ставку в период торможения экономики, перехода ее в зрелую стадию цикла. А это означает относительно скромные, относительно инфляции, возможности повышения ставки ФРС", — говорит эксперт.

В этих условиях ФРС придется продолжать планомерно ужесточать риторику, готовя рынок к все более серьезному ужесточению политики. Текущий уровень инфляции в США (7% по итогам 2021 года), конечно, вызывает беспокойство, но пока от него все-таки больше пользы, так как он позволяет снизить величину суверенной, да и корпоративной долговой нагрузки. Пока инфляция не стала двузначной, у ФРС нет особого смысла форсировать ужесточение ДКП, тем более предпринимать неожиданные решения, рассуждает Брагин.

"ФРС не имеет возможности для резкого повышения ставок, поэтому процесс будет растянут во времени и продолжится до тех пор, пока это будет позволять состояние экономики и рынков. Регулятор не будет догонять инфляцию, реальные долларовые ставки (доходность минус инфляция) останутся отрицательными, что хорошо для реальных активов, в первую очередь, акций", — резюмирует Брагин.

ФРС в среду оставила краткосрочные процентные ставки без изменений (0-0,25% годовых) и просигнализировала о намерении повысить их в середине марта, двигаясь к сворачиванию стимулирования в целях борьбы с повышенной инфляцией. Регулятор подтвердил, что завершит сворачивание покупок облигаций в рамках программы стимулирования к марту.