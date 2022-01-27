МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством DailyFХ. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 290 тысяч с 286 тысяч.