МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить стипендии стачала тем студентам, которые обучаются по приоритетным для экономики профессиям, так как поднять выплаты сразу всем будет тяжело. Центробанк научит работников банков и студентов противостоять кибератакам

"Стипендии индексируются на считанные копейки каждый год. Мы понимаем, что сегодня 1,5–2 тысячи рублей, которые получает студент, – это не деньги. Понятно, что поднять сразу всем стипендии, наверное, экономически будет тяжело, но надо выработать некий подход, который поможет нам определить приоритетные аудитории, например, обучающихся по приоритетным для экономики профессиям или в трудодефицитных субъектах", — рассказал Метелев на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

По его словам, работа над этим вопросом уже ведется вместе с комитетом Госдумы по науке и высшему образованию, Минобрнауки и Минфином.

Также парламентарий обратил внимание на проблему трудоустройства выпускников детских домов, которые не могут найти себе работу, в том числе из-за получения в первые полгода пособия.

"Законопроект, который мы сейчас готовим, изменит принцип пособий по безработице для детей-сирот, чтобы стимулировать их искать работу сразу же после выпуска из детского дома, чтобы не сидели на печи и не ждали, пока им шесть месяцев государство платит деньги. Параллельно мы должны стимулировать работодателя трудоустраивать выпускников детских домов", — добавил он.

Кроме этого, Метелев рассказал о разработке законопроекта, облегчающего трудоустройство подростков 14–16 лет. "Сегодня предприниматель не готов трудоустраивать подростка, потому что к нему обязательно придет прокуратура на тему проверки того, как обеспечена для него работа, а заодно зацепит еще кучу каких-то других нарушений. А подростки сегодня другие, они хотят как можно раньше работать, зарабатывать на жизнь", — подчеркнул он.