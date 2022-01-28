МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Россиянам рассказали, что делать, если не хватает стажа для пенсии

"К 2023 году, как стало известно "Ъ", правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд", — пишет газета со ссылкой на материалы Минтруда, которые есть в ее распоряжении.

Указывается, что координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, но в структуре его управления появится новый орган — наблюдательный совет. Как утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к правительству, в компетенции совета будут находиться вопросы стратегического развития фонда.

Уточняется, что Минтруд планирует внести федеральный закон на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию. Предпосылкой для объединения фондов указываются цели, заложенные кабмином в концепцию цифровой трансформации социальной среды до 2025 года.

"Помимо этого документа, ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов — работа над ними также будет идти уже в этом году", — добавляется в материале газеты со ссылкой на источники в правительстве.