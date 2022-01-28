"Коммерсант": Пенсионный фонд и Фонд социального страхования хотят объединить
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"К 2023 году, как стало известно "Ъ", правительство планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд", — пишет газета со ссылкой на материалы Минтруда, которые есть в ее распоряжении.
Указывается, что координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, но в структуре его управления появится новый орган — наблюдательный совет. Как утверждает газета со ссылкой на источник, близкий к правительству, в компетенции совета будут находиться вопросы стратегического развития фонда.
Уточняется, что Минтруд планирует внести федеральный закон на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию. Предпосылкой для объединения фондов указываются цели, заложенные кабмином в концепцию цифровой трансформации социальной среды до 2025 года.
"Помимо этого документа, ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов — работа над ними также будет идти уже в этом году", — добавляется в материале газеты со ссылкой на источники в правительстве.
https://1prime.ru/state_regulation/20220128/835913953.html