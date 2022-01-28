МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Для России ключевой проблемой являются бедность и низкие доходы. Именно это несет за собой многие другие, рассказал в беседе с РИА новости и другим ключевым СМИ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Путин назвал приоритет в работе российских властей

"Я согласен с президентом <…> Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", — отметил политик.

Тем не менее, считает Медведев, это проблема не единственная. В повестке дня остаются проблемы коррупции, технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики в стране.

"Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", — считает замглавы Совбеза.

В октябре прошлого 2021 года президент страны Владимир Путин заявил, что низкие доходы граждан остаются главным врагом России. Это угрожает стабильному развитию государства и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. он отмечал, что в ближайшие три года на социальную политику РФ будут выделены 41,5 триллиона рублей.