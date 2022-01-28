МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. К четырехдневной рабочей неделе нужно переходить по мере созревания экономических предпосылок, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. Медведев высказался о позиции Центробанка в регулировании криптовалют

Он напомнил, что впервые четырехдневной рабочей неделе заговорили еще в 1960-е годы, а во многих странах такая система уже была внедрена в качестве эксперимента.

"Мы все прекрасно понимаем, что человек должен восстанавливаться, что три выходных дня лучше, чем два, согласитесь", — подчеркнул Медведев.

Однако он отметил, что переходить к такой системе необходимо по мере созревания экономических предпосылок. Медведев: Россия не допустит ущемления своих интересов в Арктике

"Нужно, чтобы вызрели все необходимые для этого предпосылки. Они, кстати, начинают появляться", — добавил зампредседателя Совбеза.

По словам Медведева, тренды начали меняться из-за пандемии коронавируса и перехода многих работников на дистанционный режим.

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