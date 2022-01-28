МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Создание единого социального фонда за счет объединения ПФР и ФСС позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

"Объединение фондов в единый социальный фонд и внедрение единого тарифа приведет к созданию единой взносооблагаемой базы для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование, что поведет за собой увеличение максимальных размеров ряда страховых выплат: пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности", — написала сенатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, "такая реформа фондов сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы", добавила она.

Ранее Святенко сообщила РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.