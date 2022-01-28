МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе снизился до 67,2 пункта с декабрьских 70,6 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 68,7 пункта.

Предварительная оценка показывала снижение индекса до 68,8 пункта.