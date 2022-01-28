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https://1prime.ru/state_regulation/20220128/835923865.html
Индекс потребительских настроений в США снизился хуже прогноза
Экономика
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Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке,... ПРАЙМ, 28.01.2022
индексы, рынки, экономика, новости, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе снизился до 67,2 пункта с декабрьских 70,6 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 68,7 пункта.
Предварительная оценка показывала снижение индекса до 68,8 пункта.