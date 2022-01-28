АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПРОВЕЛА ОБСУЖДЕНИЕ С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ ПО ВОЗМОЖНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ — БЛУМБЕРГ
https://1prime.ru/state_regulation/20220128/835924047.html
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПРОВЕЛА ОБСУЖДЕНИЕ С КРУПНЕЙШИМИ БАНКАМИ ПО ВОЗМОЖНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ — БЛУМБЕРГ
https://1prime.ru/state_regulation/20220128/835924047.html
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