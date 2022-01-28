МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. США на данный момент не рассматривают введение против РФ санкций, затрагивающих экспорт нефти и газа или отключение России от SWIFT, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"На данный момент не обсуждаются санкции в отношении экспорта нефти и природного газа или отключение России от SWIFT", — говорится в сообщении газеты.

По данным издания, проработка санкций США против РФ на случай эскалации кризиса вокруг Украины находится на финальной стадии.

Отмечается, что, несмотря на то, что окончательное решение еще не принято, вероятные санкции могут затронуть несколько крупнейших российских банков, например, ВТБ, а также введение запрета на операции с госдолгом РФ и экспортного контроля по ключевым секторам, включая микроэлектронику.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.