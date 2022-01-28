МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор в ходе видеоконференции с представителями Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции выразил беспокойство в связи с резким распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Европе, сообщает ведомство. В Италии ожидают ущерба для сельского хозяйства из-за мер против России

"Россельхознадзор выразил обеспокоенность широким и интенсивным распространением африканской чумы свиней по территории Евросоюза. Особую озабоченность вызывает уникальный в своем роде занос вируса в Италию, где за 3 недели, прошедшие с момента первого подтвержденного факта гибели кабана от АЧС, было выявлено еще 13 зараженных особей. При этом расстояние от вспышек в провинциях Пьемонте и Лигурия до ближайшей неблагополучной зоны составляет не менее 900 километров, что обуславливает важность установления точных причин произошедшего", — говорится в сообщении.

Ведомство также уточнило, что информации об усилиях по устранению вспышки и предотвращению дальнейшего движения вируса от ветеринарной службы Италии не поступало. При этом отчеты, представленные на информационных ресурсах ЕС, не позволяют в полной мере объяснить факторы, способствующие возникновению АЧС в Италии.

В связи с этим замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков обратился к представителям Еврокомиссии с просьбой направить в адрес ведомства результаты расследования и актуальные данные о принимаемых в Евросоюзе мерах борьбы с АЧС. Стороны договорились придерживаться принципа открытости и продолжать диалог по данной теме и другим проблемным вопросам.

"Учитывая риск заноса болезни в Россию с поставляемой из ЕС готовой мясной продукции, Россельхознадзор намерен провести инспекции в странах-экспортерах сыровяленой продукции, в состав которой входит свинина, а также продолжить проводить проверки производителей кормов и кормовых добавок для животных", — добавляется в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.