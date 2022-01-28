МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Закупочную цену молока от производителя нужно указывать в системе маркировки, это позволит защитить производителей и отпугнет спекулянтов, считает первый заместитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.

"Я не верю, что 46% от розничной цены молока сегодня получает производитель. …Где же 46%, если стоит (молоко — ред.) 80-100 рублей, а закупочные цены 18-30 рублей? Где же 46%? Тогда давайте — мое предложение — в этом штрихкоде (маркировке — ред.) есть возможность — указывайте цену производителя, господа торговцы", — сказал Нилов в ходе круглого стола "О мерах государственной поддержки развития молочной отрасли".

По его словам, это позволит лучше защитить производителей продукции и отпугнуть посредников и перекупщиков.

"Для того, чтобы защищать производителя, давайте точнее вычислять, кто еще, кроме производителя "с сошкой", кто тут "с ложкой", и сколько их тут набирается вокруг", — сказал Нилов.

В ходе круглого стола замруководителя Росстата Константин Лайкам представил расчеты ведомства об изменении структуры розничной цены на товар.

"Вот посмотрите, как менялась за рассматриваемый период структура розничной цены на молоко. Доля сырья и материалов в ней растет. И составила в 2020 году почти 47%", — сказал Лайкам.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 1 июня в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она распространилась на товары со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — на продукты со сроком годности 40 дней и менее.