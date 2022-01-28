МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает с 1 марта по 31 августа провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, за исключением соков и соковой продукции, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

При этом согласно еще одному опубликованному проекту постановления, эксперимент по маркировке соков и соковой продукции предлагается провести в срок с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Оператором системы цифровой маркировки в рамках обоих экспериментов выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Ему рекомендовано в срок до 15 марта 2022 года разработать требования к информационной системе, которая будет использоваться для эксперимента, а также требования по защите содержащихся в ней данных.

Ранее Минпромторг уже предложил провести эксперименты по маркировке рыбных, овощных, мясных консервов, безалкогольного пива и кормов для домашних животных.

В России с 1 июня прошлого года началась маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября она распространилась на товары со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — на продукты со сроком годности 40 дней и менее, также с этого дня начала действовать маркировка минеральной воды. С 1 марта текущего года она распространится на остальную питьевую воду.