МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Самой высокооплачиваемой профессией в России в сфере производства стал главный инженер на горном предприятии: он сможет получать от 200 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист рассказала, кому снизят зарплату за январь

"Одну из самых высоких зарплат предлагают главному инженеру в Свердловской области — от 200 тысяч рублей в месяц. Среди требований работодатель указал высшее горное образование и опыт работы в руководящей должности на предприятиях горнодобывающей отрасли от трех лет. В обязанности работника входит руководство деятельностью технических служб, обеспечение эффективности проектных решений и контроль выполнения планов обучения работников", — выяснили эксперты на основании анализа более чем 5000 вакансий в сфере производства.

Несколько ниже этой суммы, от 70 до 200 тысяч рублей, смогут получить столяр и бурильщик. От соискателя на вакансию столяра, работающего на заказ, потребуется опыт аналогичной работы от пяти лет. Бурильщик на Чукотке может претендовать на такую же заплатную "вилку", если будет иметь опыт от двух лет. Кроме того, он должен уметь бурить инженерно-изыскательские скважины на самоходных установках и быть готовым к работе в полевых условиях.

В Москве технолог мебельного производства с опытом от трех лет сможет получать в месяц до 180 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства кандидату нужно иметь технический склад ума и уметь работать в программах AutoCAD и Базис-Мебельщик. Также в столице обещают зарплату от 150 тысяч рублей инженеру-электронщику: он должен будет программировать микроконтроллеры на языках программирования С/С++, составлять электрические схемы, паять и так далее. Эксперт рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Кроме того, сварщик-сборщик металлических дверей со средним профессиональным образованием в Санкт-Петербурге может получить оклад до 150 тысяч рублей в месяц. А инженер по наладке и испытаниям электрооборудования с высшим профильным образованием сможет иметь доход от 120 тысяч рублей.