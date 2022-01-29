2022-01-29T11:18:00+03:00
2022-01-29T11:26:23+03:00
2022-01-29T11:18:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220129/835928678.html
В России проиндексируют материнский капитал
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Материнский капитал в феврале будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Таким... ПРАЙМ, 29.01.2022
экономика, новости, пенсии, материнский капитал, пенсии, индексация, госдума, вячеслав володин, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422534.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422534.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422533.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422533.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422532.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83242/25/832422532.jpg
https://1prime.ru/pensions/20220129/835928083.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Материнский капитал в феврале будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Таким образом размер капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей.
В 2022 году выплаты получат более миллиона семей с детьми, добавил политик.
Кроме того, страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6%, доплаты за январь произведут в виде разницы между индексацией.