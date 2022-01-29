МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Материнский капитал в феврале будет проиндексирован не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как единый тариф на страховые взносы отразится на россиянах

Таким образом размер капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей.

В 2022 году выплаты получат более миллиона семей с детьми, добавил политик.

Кроме того, страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 8,6%, доплаты за январь произведут в виде разницы между индексацией.