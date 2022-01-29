АНКАРА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что процентные ставки в стране продолжат снижаться, вместе с ними снизится и уровень инфляции. "Газпром" поставил рекордный объем газа по "Голубому потоку" в Турцию

В субботу Эрдоган принял участие на открытии ряда объектов в северо-восточной провинции Гиресун. Центральный банк Турции в ранее объявил первое в 2022 году решение о величине учетной ставки, она сохранена на уровне 14%.

"В ответ на последние манипуляции на валютных рынках государство предприняло шаги по защите национальной валюты, что позволило стабилизировать курс турецкой лиры. Процентные ставки снижались и продолжат снижаться, а вместе с ними снизится и уровень инфляции", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. Так, годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36,08%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражали опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. А в минувшую субботу Эрдоган заявил, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.