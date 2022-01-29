МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова поддержала поручение президента о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий, среди которых оказываются и выпускники детских домов и интернатов. Россиянам рассказали, кто получит право на пенсию в 2022 году

"К сожалению, в числе лиц, не имеющих определенного места жительства, оказываются и выпускники детских домов и интернатных учреждений, которые выросли, но не смогли устроить свою дальнейшую жизнь. Не все получают положенное им жилье, многие не подготовлены к самостоятельной жизни, покидают учебные заведения, которые им предоставляли регистрацию, и в итоге оказываются в положении бездомности или бродяжничества", – цитирует пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Львовой-Беловой ее комментарий о поручении президента Владимира Путина по итогам заседания Совета по правам человека о сборе идей по регистрации лиц без определенного места жительства и механизмов выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи.

"Поручение Президента – важный шаг на пути помощи им в этой сложной ситуации", – отметила Львова-Белова.