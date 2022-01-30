ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Глава международного комитета сената США Роберт Менендес не исключил, что часть санкций, готовящихся против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, будет применена "авансом". СМИ: Белый дом решил пока не вводить санкции против Путина

Менендес работает над проектом "матери всех санкций", который включает меры против основных секторов российской экономики, государственного долга, руководства страны и предназначен к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.

"Некоторые санкции могут быть применены авансом", — сказал Менендес в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что "разрушительные санкции, которые в конечном счете сокрушат экономику России", последуют в случае эскалации на Украине.

Менендес также высказался за сохранение в пакете санкций возможности отключения России от системы банковских сообщений SWIFT.

"Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент (США Джо Байден) мог задействовать этот вариант… против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России", — сказал сенатор.

В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.