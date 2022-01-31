МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ / Dow Jones. Потребительские цены в Германии в январе продолжили расти, однако более медленными темпами, чем в декабре, когда инфляция достигла максимума с лета 1992 года. Об этом в понедельник сообщили в федеральном агентстве статистики Destatis. Годовая инфляция в Германии в январе замедлилась до 4,9%

Согласно представленным данным, предварительный индекс потребительских цен (CPI) Германии, рассчитываемый по национальным стандартам, в январе вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как экономисты, опрошенные WSJ, ожидали роста на 4,3%. Гармонизированный CPI, рассчитываемый по стандартам Евросоюза, показал годовой рост на 5,1% при прогнозе в 4,4%.

"Темпы инфляции остаются высокими, несмотря на отсутствие эффекта низкой базы, наблюдавшегося в 2021 году из-за временного снижения налога на добавленную стоимость и резкого падения цен на нефтепродукты в 2020 году", — заявили в Destatis.

Последствия коронавирусного кризиса, такие как перебои в цепочках поставок и резкий рост цен на фоне экономического восстановления, а также подорожание энергоносителей, способствуют сохранению повышенных темпов инфляции, отметили в бюро статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем национальный CPI вырос на 0,4% при прогнозируемом падении на 0,2%. Индекс, гармонизированный по стандартам EC, поднялся на 0,9%, тогда как опрошенные WSJ экономисты ожидали, что он останется неизменным.

Окончательные январские данные по инфляции в Германии будут опубликованы 11 февраля.

— Автор Maria Martinez

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ