МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в Германии в январе осталась на уровне декабря 2021 года в 5,2%, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Индекс потребительских цен Германии продолжил расти в январе

Официальная статистика будет опубликована в релизе Федерального агентства по трудоустройству страны во вторник, 1 февраля, в 11.55 мск.

В 12.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку индекса деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в январе вырос до 59 пунктов с 58 пунктов в декабре. Прогноз соответствует предварительной оценке.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по безработице в еврозоне в декабре. Аналитики полагают, что показатель уменьшился до 7,1% с 7,2% в ноябре.

В 18.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные индекса деловой активности в промышленности США. Эксперты прогнозируют, что показатель в январе уменьшился до 57,5% с 58,7% в декабре.