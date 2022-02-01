ТАШКЕНТ, 1 фев — ПРАЙМ. Представитель узбекистанского министерства энергетики сообщил, что страна вновь начала поставки электроэнергии в Афганистан. Ташкент назвал причину блэкаута в Узбекистане

Поставки прекратились на прошлой неделе из-за массового отключения электроэнергии в ряде регионов Узбекистана 25 января. По данным минэнерго, к 14.00 мск 27 января энергоснабжение было полностью восстановлено по всей республике

Ранее оператор по управлению электрическими сетями KEGOC из Казахстана сообщал, что причиной аварии в энергосистеме Центральной Азии 25 января стало короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Объединенная энергосистема, созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого сегодня входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана и Киргизии.