ВАШИНГТОН, 1 фев — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило после разговора с с сенаторами, что сенат США на этой неделе может согласовать пакет антироссийских санкций, которые разработаны на случай эскалации ситуации на Украине. В США подтвердили разработку санкций против российских элит

Глава международного комитета сената США Боб Менендес заявил агентству, что надеется закончить работу над "парой деталей, которые нам нужно согласовать, и тогда продвинемся вперед".

Сенатор Крис Мерфи рассказал журналистам, что стоит задача окончательно согласовать пакет "в ближайший день или около того". Партии обсуждают целесообразность введения санкций до предполагаемого обострения ситуации вокруг Украины, пишет агентство. Сенатор считает, что Москва уже перешла "значительную черту, что заслуживает определенных последствий".

По мнениюсенатора Джима Риша, в вопросе согласования пакета наблюдается прогресс. Сенатор Бенджамин Кардин выразил мнение, что наиболее суровые санкции пока стоит приберечь, он также считает, что нужно рассмотреть вариант отключения России от системы SWIFT. "Я думаю, мы ясно дали понять, что если произойдет вторжение в Украину, этот вариант, безусловно, обсуждается", — сказал политик.

Агентство отметило, что остается ерешенным вопрос, как следует поступить с "Северным потоком-2".