МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в январе вырос до 51,8 пункта с 51,6 пункта в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Индекс потребительских цен Германии продолжил расти в январе

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, незначительно превысил декабрьский показатель 51,6 баллов и составил 51,8 в январе. Несмотря на незначительный рост, общее улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России стало максимальным с мая 2021 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Российские производственные компании сообщили об обнадеживающем начале 2022 года, поскольку условия спроса со стороны внутренних и иностранных клиентов улучшились. Тем не менее, нехватка сырья и задержки с транспортировкой препятствовали росту производства, который замедлился до минимального за четыре месяца. Более медленное расширение производства также свело на нет усилия по устранению незавершенных работ, которые выросли впервые с августа 2017 года", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.