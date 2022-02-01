МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк провел технологические учения на фоне возможных ограничений США на поставки электроники. СМИ: сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России

Сообщается, что учения проводились на прошлой неделе и на них моделировалось отключение банка от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

По информации одного из источников издания, Сбер планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных, но в самом банке газете не ответили на этот вопрос. Также отказались от комментариев или проигнорировали запросы и другие участники — Microsoft, Oracle, Intel, а в российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia журналистам сообщили, что не готовы комментировать ситуацию.