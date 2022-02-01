МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Минфин России разработал законопроект, который предусматривает налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в среднее профессиональное образование. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Кабмин утвердил новые правила госаккредитации образовательных учреждений

Документ предполагает изменения в статью 286.1 части второй НК РФ. Вычет можно будет получить в размере 100% расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим аккредитованные основные образовательные программы среднего профессионального образования.

Вычет можно будет использовать к налогу на прибыль, исчисленному за период, в котором было передано имущество, а также за последующие отчетные периоды.

Он будет применяться по месту нахождения организации и (или) по месту нахождения ее обособленных подразделений, в части бюджета того субъекта РФ, который предоставил право на этот вычет и на территории которого находится образовательная организация, которой передано имущество.

В случае принятия поправки вступят в силу не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Внесение соответствующих изменений в законодательство значилось в списке поручений президента РФ Владимира Путина по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося в декабре 2021 года.