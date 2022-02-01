МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат, когда-либо производившийся на территории стран СНГ, говорится в сообщении компании. "Ижсталь" нарастила продажи металла по итогам 2021 года

Как отметили в "Северстали", канат диаметром 78 миллиметров и длиной 1,5 километра весит 45 тонн и предназначен для использования на лебедках кранового судна. Продукция готова к отправке потребителю.

"Этот рекорд – результат слаженной работы всего завода. Коллектив в очередной раз доказал, что в Волгограде могут сделать то, чего никто раньше не делал", — приводятся в сообщении слова директора "Северсталь канатов". Александра Романовича.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек.