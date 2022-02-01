МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Жесткие санкции США в отношении России в случае их введения резко повысят стоимость ключевых товаров на планете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий обозревателя американской бизнес-газеты Quartz Тима Макдонелла.

Колумнист отметил, что ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков.

"Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей", — написал Макдонелл.

Журналист уверен, что даже в том случае, если рестрикции не коснутся перечисленных отраслей, они все равно повлияют на экспорт из страны. Он подчеркнул, что цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии. Если США начнут санкционную войну против Москвы, инфляция может ускориться с новой силой. Украина ставит опасные атомные рекорды

Напомним,что в последние месяцы на Западе заявляют о подготовке Россией "наступательных действий" на Украине и грозят ввести жесткие ограничительные меры. В Москве неоднократно опровергали подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. При этом в самом Киеве также не наблюдают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики.