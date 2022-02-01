МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЫСТУПАЯ В РАДЕ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ПОД КОНТРОЛЕМ, ГРИВНА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ЛУЧШЕ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835948354.html
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. ЗЕЛЕНСКИЙ, ВЫСТУПАЯ В РАДЕ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ПОД КОНТРОЛЕМ, ГРИВНА ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ЛУЧШЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835948354.html