МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы начали компенсировать затраты на связь своих абонентов, находившихся на территории Казахстана в январе в период массовых протестов, сообщили в компаниях. СМИ узнали о планах крупных сотовых операторов повысить архивные тарифы

В январе Минцифры РФ сообщило, что министерство с операторами "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) обеспечат бесплатную связь для россиян на период чрезвычайного положения в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года.

"Более 40 тысяч абонентов "Билайн" получат компенсацию за расходы на исходящие звонки и смс на номера России и входящие звонки из нее в момент нахождения в роуминге на территории Казахстана с 5 по 19 января включительно. Мы уже начали соответствующие выплаты", — сообщили в пресс-службе оператора. В компании отметили, что компенсация произойдет автоматически и будет произведена полностью до конца рабочей недели.

В МТС сообщили, что абонентам, которые до 19 января находились в роуминге в Казахстане, ежедневно предоставлялся пакет 120 минут входящих и исходящих звонков, а также 200 смс в Россию. До конца февраля пользователи могут обратиться в компанию за перерасчетом, если с 5 по 19 января они находились в Казахстане.

"Мы компенсируем денежные средства всем нашим абонентам, осуществлявшим звонки из Казахстана со 2 по 12 января. Для этого необходимо обратиться в наш контактный центр. Также отметим, что с 13 по 19 января мы предоставляли возможность нашим абонентам в Казахстане звонить бесплатно в любую точку мира", — рассказали в пресс-службе "Мегафона".

В компании Tele2 отметили, что они первыми на рынке сделали бесплатной связь для клиентов в Казахстане, особые условия действовали даже при отрицательном балансе вне зависимости от тарифного плана клиента. "До обнуления стоимости звонков и смс в роуминге Tele2 обеспечила бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане", — добавили в пресс-службе.