КАЗАНЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Криптовалютный инвестиционный проект Raf Systems, внесенный Центробанком РФ в число компаний с признаками финансовой пирамиды, закрылся, заявил основатель проекта Евгений Иванов. В Минцифры прокомментировали идею запрета криптовалют

Банк России 1 июня 2021 года опубликовал на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. В список включены те компании, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. С тех пор "черный список" продолжает расширяться. Осенью 2021 года ЦБ внес в этот перечень Raf Systems.

"В силу сложившейся ситуации с неспособностью Raf платить по своим обязательствам я прекращаю свою деятельность на посту руководителя проекта и закрываю проект. К сожалению, я не оправдал ваше доверие, и, уверяю, что я делал это неосознанно", — сказал Иванов в обращении к инвесторам на YouTube.

По словам Иванова, Raf изначально был высокорискованным проектом, который сопровождался "тотальным недоверием".

Как отмечается на сайте проекта, Raf Systems – это краудинвестинговая платформа, которая даёт возможность вложиться в проекты ГК "Стратегия роста" и получать стабильный доход. В группу компаний входили в частности бизнес-портал, образовательная платформа, портал поиска коммерческой недвижимости, IT-компания и другие структуры. Платформа была создана в апреле 2021 года. Она предлагала вкладчикам получить доход в размере 17-22% в месяц. За регистрацию нужно было заплатить от 100 долларов в биткоинах.

Ранее, летом 2021 года рухнула финансовая пирамида Finiko, один из ее основателей Кирилл Доронин, а также несколько активных участников, привлекавших вкладчиков, задержаны в Казани и арестованы, ведется следствие. Еще трое сооснователей Finiko заочно арестованы и объявлены в международный розыск. По данным МВД, от пирамиды пострадали около 3 300 человек, ущерб превысил 1 миллиард рублей.