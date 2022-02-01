МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 57,6% с 58,7% в декабре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения индикатора до 57,5%.

При этом индекс занятости в промышленности страны вырос до 54,5% с уровня декабря в 54,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.