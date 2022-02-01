МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Намерение властей Великобритании в рамках нового пакета санкций заморозить активы российских компаний и бизнесменов, "связанных с Кремлем", не достигнут ни экономических, ни тем более политических целей, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Украина и Европарламент обсудили противодействие "Северному потоку-2"

"Российский бизнес невозможно вытолкнуть из мировой финансовой системы. Лучше от этого не будет никому. Не достигнут объявленные Лондоном экономические санкции и политических целей. Нанести удар по так называемому "ближнему кругу" (президента РФ — ред.) Владимира Путина – иллюзия. Это – старая песня, которую уже давно муссируют в Соединенных Штатах. Антироссийские санкции еще больше консолидируют российскую политическую систему. Полагаю, на Западе этого не могут не понимать", — сказал он.

Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.

По словам Тимофеева, неудивительно, что в Лондоне говорят "не о введении санкций, а о запуске правового механизма, который позволит в случае обострения ситуации вокруг Украины их ввести". "Конечно, это детали. Не сомневаюсь, что, в конце концов, обе палаты парламента Великобритании его одобрят, но даже в этом чувствуется, что в стране нет единства относительно антироссийских санкций, не все уверены, что их стоит вводить", — заметил он.

На вопрос, о каких 180 российских бизнесменах, в отношении которых собираются вводить санкции, идет речь в британской прессе, Тимофеев ответил: "Они могут назвать и 280 человек, дело не в цифре. Главное в другом. В Лондоне, по большому счету, отдают себе отчет, что экономические санкции – не в их интересах".

"Если вы считаете себя правовым государством, и у вас есть сомнения в чистоте российских денег – возбуждаете уголовные дела, проводите налоговые проверки. Выводите этот вопрос в правовое поле. Но нет же, власти предпочитают бить по бизнесу по политическим причинам", — сказал эксперт.

Это, по мнению Тимофеева, вряд ли устраивает бизнес, финансовые круги Великобритании, которые не хотят терять российские деньги. "В противном случае они перетекут в другие места. Деньги потерять гораздо проще, чем их получить или вернуть. Как и доверие. В Лондоне, думаю, люди неглупые и заигрываться с этим не будут", — заключил программный директор РСМД.