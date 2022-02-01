Эксперт Тимофеев: санкции Лондона против России не достигнут ни экономических, ни политических целей
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Намерение властей Великобритании в рамках нового пакета санкций заморозить активы российских компаний и бизнесменов, "связанных с Кремлем", не достигнут ни экономических, ни тем более политических целей, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
"Российский бизнес невозможно вытолкнуть из мировой финансовой системы. Лучше от этого не будет никому. Не достигнут объявленные Лондоном экономические санкции и политических целей. Нанести удар по так называемому "ближнему кругу" (президента РФ — ред.) Владимира Путина – иллюзия. Это – старая песня, которую уже давно муссируют в Соединенных Штатах. Антироссийские санкции еще больше консолидируют российскую политическую систему. Полагаю, на Западе этого не могут не понимать", — сказал он.
Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.
По словам Тимофеева, неудивительно, что в Лондоне говорят "не о введении санкций, а о запуске правового механизма, который позволит в случае обострения ситуации вокруг Украины их ввести". "Конечно, это детали. Не сомневаюсь, что, в конце концов, обе палаты парламента Великобритании его одобрят, но даже в этом чувствуется, что в стране нет единства относительно антироссийских санкций, не все уверены, что их стоит вводить", — заметил он.
На вопрос, о каких 180 российских бизнесменах, в отношении которых собираются вводить санкции, идет речь в британской прессе, Тимофеев ответил: "Они могут назвать и 280 человек, дело не в цифре. Главное в другом. В Лондоне, по большому счету, отдают себе отчет, что экономические санкции – не в их интересах".
"Если вы считаете себя правовым государством, и у вас есть сомнения в чистоте российских денег – возбуждаете уголовные дела, проводите налоговые проверки. Выводите этот вопрос в правовое поле. Но нет же, власти предпочитают бить по бизнесу по политическим причинам", — сказал эксперт.
Это, по мнению Тимофеева, вряд ли устраивает бизнес, финансовые круги Великобритании, которые не хотят терять российские деньги. "В противном случае они перетекут в другие места. Деньги потерять гораздо проще, чем их получить или вернуть. Как и доверие. В Лондоне, думаю, люди неглупые и заигрываться с этим не будут", — заключил программный директор РСМД.
https://1prime.ru/state_regulation/20220201/835953828.html