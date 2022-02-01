БЕРЛИН, 1 фев — ПРАЙМ. Вопрос о санкциях в отношении России может быть решен только на общеевропейском уровне, заявил статс-министр МИД ФРГ Тобиас Линднер в ходе онлайн-мероприятия "Новое правительство — новая внешняя политика и политика в области безопасности", организованном "Немецким атлантическим обществом" (DAG). Орбан заявил, что Венгрия хочет увеличить поставки газа из России

"Внешняя политика Германия при данном правительстве… должна стать более европейской, последовательной и ориентированной на ценности… Ключевые слова "Россия-Украина". Всерьез принять то, что я, как экономист, назвал бы устрашением. Попытка удержать господина (президента России Владимира) Путина от военных действий таким образом, сказав, что если ты это сделаешь, то мы введем санкции. Это возможно только на европейском уровне", — сказал высокопоставленный дипломат.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.