МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в феврале 2022 года будет оставаться вблизи многолетних максимумов и составит 8,7%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков. Финансист подсчитал, сколько рубль теряет на геополитике

Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила 8,4% против 4,9% на конец 2020 года.

Российские власти ждут, что в 2022 году инфляцию удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в РФ к концу года до 4-4,5%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне таргета в 4%. Пока инфляция в стране ускоряется: в годовом выражении показатель на 21 января составил 8,64%, что является максимумом с января 2016 года – тогда темпы роста цен находились на уровне 9,8%.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ИНФЛЯЦИЯ

Темпы роста цен в России в феврале будут находиться под влиянием как проинфляционных факторов, включая рост мировых цен и ослабевший курс рубля, так и дезинфляционных, в том числе переход россиян к сберегательной модели поведения и ужесточение политики ЦБ, уверены аналитики. Эксперт назвал текущий момент удачным для покупки российских акций

"На инфляцию в России в целом оказывает влияние сбалансированный набор факторов: как негативных внешних (ранее ужесточение политики ФРС и рост мировых цен), так и положительных внутренних (переключение домохозяйств с потребительской модели на сберегательную). В этих условиях инфляция, поддержанная эффектом низкой базы, должна находиться на плато около 8,5% в течение ближайших 2-3 месяцев. Тем не менее, недавнее ослабление обменного курса и более медленное восстановление миграции чуть повысят инфляцию, до 8,6%", — говорит экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич поясняет, что ослабевший рубль может сказаться как на мировых ценах на продовольствие в рублевом выражении, так и на росте стоимости непродовольственных товаров, при условии что в течение ближайшего месяца рубль не скорректируется до уровней начала года — 74-75 рублей за доллар. В целом же, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, девальвация рубля на 10% обычно приводит к дополнительной инфляции в 1% с лагом в несколько месяцев.

По ожиданиям старшего экономиста "ВТБ Капитал" Александра Исакова, высокое ценовое давление в феврале продолжит наблюдаться в проблемных категориях – мясных изделиях, плодоовощной продукции и автомобилях. При этом произойдет некоторое замедление роста цен на услуги населению и непродовольственные товары, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов ожидает, что произошедшее повышение ключевой ставки ЦБ будет тормозить потребительскую инфляцию. Кроме того, происходящее укрепление рубля также окажет сдерживающее влияние на рост цен в феврале.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ:

Прогнозы экспертов по годовой инфляции в феврале 2022 года представлены ниже (в процентах):

АКРА – 8,6-8,7

Альфа-банк – 9,1

"ВТБ Капитал" — 8,7

Газпромбанк – 8,6

"Зенит" — 8,9

НКР – 8,7

НРА – 8,5

"Открытие" — 9,1

Промсвязьбанк – 8,5

Росбанк – 8,4-8,6

Сбербанк – 8,8

Совкомбанк – 8,6

"Уралсиб" — 8,82

"Эксперт РА" — 8,4