МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах с целью противодействия распространению коронавируса в России сегодня не идет, заявила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Названы особенности течения болезни при "омикроне"

"Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", — отметила она.

По ее словам, число заболевших будет увеличиваться, однако в России уже имеются понятные, отработанные противоэпидемические меры, средства диагностики.

"У нас сегодня есть очень серьезное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление – система информирования населения, телефон "122". Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы", — сказала глава Роспотребнадзора.

Также Попова ответила на вопрос, нужно ли привитым семь дней сидеть на карантине при контакте с заболевшим.

"Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой", — сказала она.