МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Растущий в РФ внутренний спрос на сыр удовлетворяется в первую очередь ростом его выпуска в стране, три четверти сыра, потребляемого в России — отечественного производства, говорится в аналитических материалах Россельхозбанка (есть в распоряжении РИА Новости). Burger King попросил Минпромторг снять продовольственное эмбарго на сыр

"Ещё в 2013 году один условный килограмм сыра в нашей стране был более чем наполовину иностранным, но сейчас 750 граммов из этого килограмма — уже российского происхождения", — говорится в материалах. Отмечается, что ключевым драйвером роста для сыроделия стало введение продовольственного эмбарго на поставки продукции из ряда стран в августе 2014 года.

Рынок сыров и сырных продуктов до 2013 года постепенно уходил в зависимость от импорта, отмечают в РСХБ: производство практически не росло, а самообеспеченность — снижалась, с 60% в 2006 году до 51% в 2013 году. Изменение госполитики активизировало собственное сыроделие, переориентировав рынок на отечественных производителей.

"Влияние продэмбарго по-настоящему стало хорошо заметным с 2015 года. Самообеспеченность сыром и сырными продуктами резко увеличилась относительно 2014 года — на 13 процентных пунктов, а относительно 2013 года – на 24 процентных пункта и с тех пор и не снижается", – констатирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, отмечая также существенный потенциал роста собственного производства и дальнейшего снижения импорта.

В свою очередь, потребление сыра в РФ к 2013 году выросло до 5,8 килограмма на душу населения, а в 2004 году, например, составляло 4,1 килограмма. Затем, в связи с переходом рынка на рельсы самообеспечения, его рост несколько замедлился, но уже в 2019 году достиг уровня в 6,2 килограмма на человека, а в 2020 и 2021 годах – 6,6 килограмма.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Растущий спрос примерно на четверть удовлетворяется поставками из-за рубежа: по оценке РСХБ, импорт сыров в натуральном выражении на протяжении последних пяти лет растет в среднем на 10% в год — в частности, в 2021 году он составил 301 тысячу тонн, а основными поставщиками стали Белоруссия, Аргентина, Сербия, Швейцария и Казахстан.

Существенно вырос и экспорт отечественных сыров: в 2021 году — на 18,6%, до рекордных 33,3 тысячи тонн; основные направления — Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан и Азербайджан. Основными экспортируемыми сырами (если не считать молодые, доля которых составляет 50%) являются плавленые, поставки которых в 2021 году составили 35% всего объема. Россия уже экспортирует и такие сорта, как моцарелла (4%), камамбер, тильзит и бри, отмечают в РСХБ.

ИНТРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В пресс-службе РСХБ также рассказали об интересных фактах, касающихся истории сыроделия, и не только: например, считается, что сыр изобрели 7-8 тысяч лет назад, а в России, до эпохи Петра I, его делали без тепловой обработки, сырым — отсюда и название.

Цвет сыра зависит от содержания бета-каротина в молоке — чем выше концентрация, тем интенсивнее цвет, — а отверстия в нем сами сыроделы называют "глазками". В банке также отметили, что согласно данным маркетплейса "Своё Родное", самыми популярными фермерскими сырами в РФ к началу 2022 года стали страчателла, халлуми и твердые сорта.