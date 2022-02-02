МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Посол России в Китае Андрей Денисов сообщил в эфире Youtube канала "Cоловьев Live", что Москва и Пекин все больше говорят об использовании национальных валют во взаимных расчетах и координируют усилия по противодействию американским санкциям. В Минфине Германии рассказали о возможности отключения России от SWIFT

Он отметил, что санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты отношений двух стран, в том числе на банковские расчеты. Денисов пояснил, что если на тот или иной российский банк наложены санкции, то китайским получателям российской продукции довольно трудно заплатить, хотя они имеют деньги и желание это сделать.

"Поэтому неслучайно в последние годы мы все больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям", — сказал он.

По словам Денисова, меры противодействия оказываемому санкционному давлению, которые страны могут вместе применять, они, безусловно, применяют и обсуждают этот вопрос с китайскими партнерами.