МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Glencore в 2021 году уменьшила производство меди из собственных источников на 5% в годовом выражении, до 1,196 миллиона тонн, сообщается в отчете компании. Цена на медь находится в символическом плюсе на фоне снижения доллара

Кроме того, объем производства никеля за прошедший год сократился на 7%, до 102,3 тысячи тонн, цинка — на 4%, до 1,118 миллиона тонн. Добыча угля сократилась на 3% — до 103,3 миллиона тонн.

В четвертом квартале компания снизила производство меди на 7% год к году, до 300,2 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении вырос на 10%, до 31,2 тысячи тонн, производство цинка снизилось на 16%, до 262 тысяч тонн. Добыча угля за квартал поднялась на 19%, до 27 миллионов тонн.

По итогам нынешнего года компания прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,15 миллиона тонн, никеля — 115 тысяч тонн, цинка — 1,11 миллиона тонн. Добыча угля, как ожидается, составит примерно 121 миллион тонн.

Группа Glencore является одной из крупнейших диверсифицированных добывающих корпораций, а также одним из крупнейших мировых трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.