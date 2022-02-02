МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов в первом бизнес-цикле текущего года (с 17 января по 1 февраля) почти в два раза по сравнению с предыдущим циклом — до 660 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. "Алроса" увеличила добычу алмазов в 2021 году на 8%

Предыдущий, десятый бизнес-цикл 2021 года, длился с 6 по 22 декабря. Продажи за тот период составили 336 миллионов долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers в первом бизнес-цикле уменьшились лишь на 0,5%.

"Как и ожидалось, наблюдался сильный рост потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в праздничном сезоне конца года. В результате мы наблюдали продолжение сильного спроса на необработанные алмазы в первом цикле продаж года, так как покупатели сфокусировались на восполнении истощенных запасов", — приводятся в сообщении слова главы компании Брюса Кливера (Bruce Cleaver).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.