В "Уралхиме" считают, что временный запрет на экспорт аммиачной селитры не скажется на компании
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" считает, что временный запрет на экспорт аммиачной селитры никак не скажется на компании, об этом заявил РИА Новости представитель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев.
"На работе компании это ограничение никак не скажется. Мы и так всю селитру поставляем на внутренний рынок для российских потребителей", — сказал он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал во вторник постановление о двухмесячном запрете на экспорт аммиачной селитры из РФ, оно вступает в силу сегодня, 2 февраля. Пресс-служба кабмина отмечала, что решение принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями и беспрерывной работы предприятий промышленного сектора.
Уточнялось также, что дополнительная потребность в минеральных удобрениях возникла в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде российских регионов, в том числе в Южном и Северо-Кавказского федеральных округах.
По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на этот вид удобрений в условиях активного спроса. Сейчас на внутреннем рынке образовалась дополнительная потребность в аммиачной селитре — со стороны как сельхозпроизводителей, так и промышленных предприятий, отмечал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220202/835958431.html