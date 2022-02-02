МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" считает, что временный запрет на экспорт аммиачной селитры никак не скажется на компании, об этом заявил РИА Новости представитель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Коняев. "Уралхим" отчитался о заморозке цен на удобрения

"На работе компании это ограничение никак не скажется. Мы и так всю селитру поставляем на внутренний рынок для российских потребителей", — сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал во вторник постановление о двухмесячном запрете на экспорт аммиачной селитры из РФ, оно вступает в силу сегодня, 2 февраля. Пресс-служба кабмина отмечала, что решение принято для обеспечения успешного завершения посевной кампании аграриями и беспрерывной работы предприятий промышленного сектора.

Уточнялось также, что дополнительная потребность в минеральных удобрениях возникла в связи с ожидаемым приходом ранней весны в ряде российских регионов, в том числе в Южном и Северо-Кавказского федеральных округах.

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, ограничение экспорта позволит обеспечить отечественных аграриев необходимым количеством аммиачной селитры в период ее максимальных закупок — с января по март, а также предотвратить рост цен на этот вид удобрений в условиях активного спроса. Сейчас на внутреннем рынке образовалась дополнительная потребность в аммиачной селитре — со стороны как сельхозпроизводителей, так и промышленных предприятий, отмечал он.