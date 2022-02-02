2022-02-02T13:20:00+03:00

2022-02-02T13:22:53+03:00

2022-02-02T13:20:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220202/835959659.html

В Кремле сообщили о выступлении Путина на форуме "Деловой России"

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на форуме "Деловой России" 3 февраля. По словам пресс-секретаря, это будет видеоконференция. ПРАЙМ, 02.02.2022

экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, деловая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422194.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422194.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422193.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422193.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422181.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83542/21/835422181.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60