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В Кремле сообщили о выступлении Путина на форуме "Деловой России"
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. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на форуме "Деловой России" 3 февраля. По словам пресс-секретаря, это будет видеоконференция. ПРАЙМ, 02.02.2022
экономика, новости, дмитрий песков, владимир путин, деловая россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на форуме "Деловой России" 3 февраля. По словам пресс-секретаря, это будет видеоконференция.