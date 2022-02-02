КИЕВ, 2 фев — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, трансляция заседания шла на канале правительства. СМИ: Болгары в ярости из-за газовой политики Евросоюза и помощи Украине

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подписание соглашения о ЗСТ с Турцией запланировано в четверг в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев в четверг. В ходе визита запланированы переговоры с целью расширения делового сотрудничества.

"Одобрить проект соглашения о свободной торговли между правительством Украины и правительством Турецкой Республики", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте украинского кабмина.

В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение о ЗСТ с Турцией будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом. При этом самого проекта соглашения на сайте кабмина нет. Вместе с тем правительство уполномочило первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко на подписание указанного соглашения.

Кроме того, украинское правительство на заседании в среду одобрило еще три соглашения с Турцией, в частности о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли, в сфере молодежной политики и об усилении сотрудничества правоохранительных органов.

Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.