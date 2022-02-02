МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России по итогам января ускорилась до 8,7–8,9% с 8,4% в декабре, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

"С учетом оперативных данных рост цен по итогам января скорее всего окажется вблизи отметки 1% месяц к месяцу NSA (с учетом разового "технического" вклада от пересмотра методики Росстата). Это соответствует ускорению годовой инфляции в январе до 8,7–8,9%", — пишут аналитики.

Темпы роста цен в стране ускоряются с прошлого года за счет слабевшего тогда рубля и наблюдающегося роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире. По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила 8,4% против 4,9% на конец 2020 года.

Российские власти ждут, что в 2022 году инфляцию удастся обуздать. Так, ЦБ рассчитывает на снижение инфляции в РФ к концу года до 4-4,5%, а Минэкономразвития ждет ее на уровне таргета в 4%. Пока инфляция в стране ускоряется: в годовом выражении показатель на 21 января составил 8,64%, что является максимумом с января 2016 года – тогда темпы роста цен находились на уровне 9,8%.

РОСТ ЭКОНОМИКИ

Итоговая оценка роста российской экономики в 2021 году может превысить 4,5%, говорится в бюллетене аналитиков департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

"Рост экономики по итогам 2021 года может оказаться выше 4,5%. Накопленный за три квартала 2021 года рост экономики уже составил 4,6% год к году. При этом динамика индекса базовых отраслей в октябре – ноябре указывает на возможное ускорение годового роста ВВП в четвертом квартале", — сказано в документе.

Аналитики отмечают, что опережающий ожидания рост экономики в течение всего 2021 года увеличивает эффект базы для роста ВВП в 2022 году. "Даже при торможении квартального роста экономики до нуля на протяжении всего 2022 г. ВВП по итогам года, по нашим оценкам, окажется выше уровня 2021 года на 1,4%. При этом высока вероятность последующих пересмотров оценок ВВП за 2021 год вверх", — добавляют они.

На это, например, указывает динамика электропотребления. В 2021 году потребление электроэнергии выросло на 5,5%. Это является некоторым индикатором того, насколько может быть пересмотрен итоговый рост экономики в 2021 году в течение ближайших лет, полагают аналитики ЦБ.

Кроме того, по их мнению, ускорение экономического роста в России в конце 2021 года увеличило статистический базовый эффект — это укрепило предпосылки для достижения роста ВВП в текущем году в верхней части прогнозного диапазона Банка России.

"В силу инерции текущей высокой экономической динамики, охватывающей все крупные сегменты российской экономики, ее уверенные темпы роста, вероятно, сохраняются и в первом квартале 2022 года. Этому способствует также высокая кредитная активность в конце 2021 года как в розничном, так и в корпоративном сегменте", — заключили аналитики.

Мнение авторов документа может не совпадать с официальной позицией Банка России.