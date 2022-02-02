БЕРЛИН, 2 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скоро посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Власти Германии спокойны насчет уровня газа в своих хранилищах

Шольц отметил, что активно контактирует со всеми союзниками и пантерами в ЕС по вопросу Украины. Он также добавил, что эта тема занимает больше всего времени.

"Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Шольц отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится".

"Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", — отметил Шольц.