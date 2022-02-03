МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Китая — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков, заявил российский президент Владимир Путин в статье для китайского информагентства "Синьхуа". В Кремле рассказали о подписании соглашений в ходе визита Путина в Китай

"Основные принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого мы отметили в минувшем году. Прежде всего – это равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого", — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, именно на этих принципах год от года последовательно, в духе преемственности углубляется политический диалог двух стран.

Также он отметил, что Россия и КНР — это "близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия".

"Мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия и КНР, невзирая на трудности из-за пандемии, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства.

"Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, расширять гуманитарные обмены", — написал президент.

Путин также сообщил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Стало известно, кто будет сопровождать Путина в Пекине

"Безусловно, особое значение планируем уделить вопросам развития деловых связей. Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран – серьёзные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития. Работая сообща, добиваться стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан, укреплять конкурентоспособность, совместно защищаться от современных рисков и вызовов", — написал российский лидер.

Путин не сомневается, что Россия и Китай наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. По его словам, у обеих держав тысячелетние самобытные традиции и колоссальное культурное достояние, интерес к которым неизменно высокий как в России и Китае, так и в других странах. "Да, за последние два года из-за пандемии количество туристов, совместных массовых мероприятий, прямых контактов наших граждан сократилось. Однако не сомневаюсь, что мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран", — отметил российский лидер.

Что касается внешнеполитической координации России и Китая, то она, по словам Путина, основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем.

"Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем", — отметил он.

Российский президент также отметил, что обе страны расширяют практику расчетов в национальных валютах и формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Посол России: Москва и Пекин обсуждают использование нацвалют в расчетах

"Последовательно расширяем практику расчетов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчетах и платежах", — напомнил он.

"Созвучные позиции у нас и по вопросам международной торговли. Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. За перезапуск глобальных цепочек поставок", — подчеркнул Путин.

По его словам, обе страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер.

"Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН", — написал он.

Путин напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2021 года достиг исторического максимума — 140 миллиардов долларов. Он отметил, что Россия и Китай уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.

"По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год", — написал Путин.

Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах.

"В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", — написал российский лидер.

Также Путин отметил, что Россия видит возможности для развития партнерства с КНР в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции.

"Широкое поле возможностей видим в развитии партнерства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции", — написал российский лидер.

Он также отметил, что серьезный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрестные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в странах в 2020-2021 годах.