МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил доклад в Госдуму, Совет Федерации, правительство, ЦБ, Минцифры, Минэкономики и ФАС с предложением ввести налоговые льготы для отечественных экосистем, чтобы помочь им успешнее конкурировать с зарубежными, сообщает газета "Коммерсант". Кабмин поддержал налоговые льготы компаниям, использующим российское ПО

"Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести налоговые льготы для отечественных экосистем, чтобы помочь им успешнее конкурировать с зарубежными и развиваться за границей", — пишет газета со ссылкой на доклад РСПП.

Отмечается, что российские экосистемы конкурируют с более развитыми иностранными, в частности, американскими и китайскими. Для выравнивания условий конкуренции предлагается компенсировать расходы экосистем на строительство инфраструктуры с помощью налогового вычета с 2022 года. Кроме того, по данным издания, в РСПП предлагают снизить ставки по налогу на прибыль до 3%, страховых взносов до 7,6% и НДС на электронные услуги, оказываемые цифровыми платформами или экосистемами. При этом воспользоваться льготами смогут только компании, получившие статус отечественных.