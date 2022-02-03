МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян проверят потенциального работодателя перед собеседованием, наиболее популярные для этого методы – поиск по черным спискам и отзывам в интернете, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали о новых трендах на рынке труда

В ходе исследования опросили 1600 респондентов – экономически активное население России старше 18 лет, в некоторых вопросах предлагался множественный вариант выбора.

Так, специалисты выяснили, что "73% россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить ему резюме или пойти на собеседование". При этом, согласно исследованию, женщины более осторожны, чем мужчины — "они чаще проверяют работодателей перед тем, как откликнуться на вакансию или согласиться на интервью с рекрутером: 75% против 70% соответственно".

Большинство из тех, кто проверяет работодателя, предварительно читают отзывы сотрудников и черные списки работодателей в интернете — 76% респондентов. Каждый пятый (20%) ищет финансовую и налоговую отчетность, а также информацию о судебных делах и тендерах. Официальный сайт организации изучают 16%. Кроме того, 9% опрашивают своих знакомых, надеясь найти тех, кто уже сталкивался с данным работодателем. Еще 5% просматривают соцсети компании.

Информацию о руководителе ищут 3% соискателей. По 2% респондентов проверяют отзывы клиентов о продукции или услугах предприятия, изучают требования и функционал вакансии, уточняют срок работы компании на рынке и даже ищут и анализируют резюме тех, кто уже работал в организации.